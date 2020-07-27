В центре Екатеринбурга полыхал барак
В Екатеринбурге 27 июля в 16:16 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме №18а по улице Куйбышева.
На место ЧП выехало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Как выяснилось, огонь распространился на площадь в 350 квадратных метров.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Уже в 16:49 пожарным удалось локализовать огонь, а в 17:04 открытое горение было ликвидировано.
Сейчас пожарные бригады занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU