В центре Екатеринбурга полыхал барак

27 Июль 2020 2020-07-27T15:57:02+03:00

Огонь распространился по всему строению. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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В Екатеринбурге 27 июля в 16:16 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме №18а по улице Куйбышева.

На место ЧП выехало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Как выяснилось, огонь распространился на площадь в 350 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Уже в 16:49 пожарным удалось локализовать огонь, а в 17:04 открытое горение было ликвидировано.

Сейчас пожарные бригады занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

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