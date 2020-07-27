В Свердловской области из-за пандемии сократился ввод жилья

27 Июль 2020 2020-07-27T15:44:16+03:00

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В Свердловской области по итогам первого полугодия резко сократился процент ввода в эксплуатацию готового жилья. С января по июль 2020 года этот показатель упал на 14,5%.

В расчете на 1 тысяч человек в Екатеринбурге и других населенных пунктах области построили 155,1 квадратных метров жилья, а годом ранее в этот же период – 163,2 «квадрата».

Всего же за первое полугодие 2020 года в эксплуатацию ввели 751,7 тысячи квадратных метров жилья, из которых 82,6 «квадратов» построили сами жители на своих участках. Об этом сообщает Свердловскстат.

Также в статистике указано, что в регионе выросла средняя стоимость строительства одного объекта. Год назад цена строительства одного квадратного метра жилья стоило 43 781 рубль, а в 2020 году – 47 601 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU