В Свердловской области еще на неделю продлили ограничения по коронавирусу

27 Июль 2020 2020-07-27T15:51:33+03:00

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Коронавирус еще не уходит из Свердловской области. За минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвердился еще у 252 людей. В связи с этим глава региона продлил ограничительные меры по коронавирусу.

- Еще на неделю - до 3 августа - в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, - сообщил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

Из-за режима ограничений, среди прочего, в Свердловской области по-прежнему не могут работать в полную силу торгово-развлекательные центры, кинотеатры, а рестораны могут принимать гостей только на летних верандах. Кроме того по прежнему сохраняется режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Данные по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области на 27 июля 2020 года.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU