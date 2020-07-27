В Екатеринбурге массово скупают электросамокаты

27 Июль 2020 2020-07-27T16:11:40+03:00

В 2020 году электросамокат стал популярным средством передвижения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Летом 2020 года жители Екатеринбурга стали массово скупать электросамокаты из-за огромной популярности этого средства передвижения.

В июне и июле спрос на электросамокаты в уральской столице взлетели на 645%. Отчасти это связано с режимом самоизоляции, так как многие граждане не хотят пользоваться общественным транспортом, а велосипед многие считают опасным и неудобным средством передвижения.

Большая часть электросамокатов приобретается через интернет. Об этом сообщает пресс-служба магазина OZON.ru. Также многие предпочитают аренду, а не приобретение этого устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU