В Екатеринбурге массово скупают электросамокаты
Летом 2020 года жители Екатеринбурга стали массово скупать электросамокаты из-за огромной популярности этого средства передвижения.
В июне и июле спрос на электросамокаты в уральской столице взлетели на 645%. Отчасти это связано с режимом самоизоляции, так как многие граждане не хотят пользоваться общественным транспортом, а велосипед многие считают опасным и неудобным средством передвижения.
Большая часть электросамокатов приобретается через интернет. Об этом сообщает пресс-служба магазина OZON.ru. Также многие предпочитают аренду, а не приобретение этого устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU