На жд станции Нижнего Тагила задержали наркомана

27 Июль 2020 2020-07-27T14:48:38+03:00

Мужчина плохо ориентировался в пространстве, невнятно говорил и шатался из стороны в сторону

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Ранним утром 22 июля сотрудники транспортной полиции на жд станции Нижнего Тагила задержали мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения: он плохо ориентировался в пространстве, невнятно говорил и шатался из стороны в сторону. Его доставили в служебное помещение транспортной полиции.

Во время личного досмотра в левом кармане шорт у него нашли полимерный сверток с веществом темного цвета. Его содержимое направили на исследование, которое показало, что содержимое – синтетический наркотик массой 0,275 граммов. Это является крупным размером.

- Полицейские установили, что задержанный – местный житель 24-х лет. Наркотик он приобрел для личного употребления у своего знакомого, которого случайно встретил в районе жд вокзала, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Полицейские завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU