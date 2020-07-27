В Екатеринбурге РЖД увеличивает мощность лаборатории, где делают тесты на COVID-19

27 Июль 2020 2020-07-27T14:28:03+03:00

В медучреждение уже поступило дополнительное оборудование для выявления коронавируса методом ПЦР

Изменить размер текста: A A

Холдинг РЖД увеличивает мощность клинико-диагностической лаборатории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург», где делают тесты на COVID-19.

В медучреждение уже поступило дополнительное оборудование для выявления коронавируса методом ПЦР. В ближайшие дни в штат будут приняты дополнительно врач-лаборант и фельдшер-лаборант. Это позволит лаборатории работать в три смены. Количество выполняемых тестов будет увеличено в 1,5 раза – до 300 в сутки.

Исследования проводятся в рамках некоммерческой деятельности для граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах (в том числе железнодорожников), а также ряда пациентов из числа прикрепленного населения (по направлению ЦГБ№3, детской ГКБ №9).

Фото: предоставлено РЖД

Для диагностики используются тест-системы российского производства. Выявление COVID-19 по методу ПЦР-диагностики имеет высокую надежность и дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса.

В начале августа по инвестпрограмме холдинга «РЖД» в лабораторию больницы поступит оборудование для определения антител к коронавирусу в плазме крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Клиника сможет выполнять до двух тысяч исследований в день и с большой точностью выявлять IgG (поздние антитела, свидетельствуют о наличии иммунитета к заболеванию) и IgM (ранние антитела, имеется заражение коронавирусом в настоящий момент).

******

Сеть «РЖД-Медицина» включена в список лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения Свердловской области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.