Спасатели МЧС нашли 150 нарушителей на водоемах

27 Июль 2020 2020-07-27T13:53:58+03:00

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Специалисты ГИМС во время рейдов на водоемах составили 156 протоколов об административной ответственности на судовладельцев, которые нарушили правила пользования маломерных судов. Всем им выписали штрафы, общая сумма составила 150 тысяч рублей.

Самые частые нарушения, которые фиксировали спасатели – отсутствие жилетов на пассажирах. Штраф за это – от 300 до 500 рублей.

- Более серьезные санкции были применены к тем, кто эксплуатировал судно, не прошедшее техническое освидетельствование: штраф за такое нарушение достигает 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Управление незарегистрированным установленным порядком судном стоило нескольким судовладельцам от 15 до 20 тысяч рублей.

Пристальное внимание специалисты уделяют городскому пруду на Плотинке, где курсируют сейчас очень много пассажирских прогулочных катеров.

ИСТОЧНИК KP.RU