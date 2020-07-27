В Свердловской области полыхают 42 лесных пожара
По данным на 27 июля в Свердловской области полыхают 42 лесных пожара, 22 из них локализованы на площади 1,1 тысячи гектаров. Только в минувшее воскресенье, 26 июля, на территории Среднего Урала было потушено 15 возгораний. А всего с начала года – 417. С огнем борются 653 человека и 148 единиц спецтехники, а также авиация и все виды мониторинга раннего обнаружения.
- Мы пока не перешагнули уровня средних пятилетних значений, сложную ситуацию удается держать на контроле. При этом июль дал больше половины от общего количества лесных пожаров в текущем пожароопасном сезоне, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
На сегодняшний день на территории Ивдельского лесничества действуют 8 очагов площадью 830 гектаров. Там работает наибольшее количество специалистов парашютно-десантной и наземной службы Уральской базы авиационной охраны лесов, к тушению подключены арендаторы лесных участков.
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» разрослась до 65 гектаров. Сейчас там работают 82 человека, вертолет Ми-8 МЧС России и спецтехника.
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ИСТОЧНИК KP.RU