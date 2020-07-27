В Екатеринбург прибыла первая партия новых «скорых»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:35:14+03:00

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В Екатеринбург минувшей ночью прибыла первая партия из шести автомобилей скорой помощи на базе Ford Tranzit , которые закупил Фонд святой Екатерины. Напомним, ранее мы писали, что их общая стоимость – порядка 134 миллионов рублей.

- Доукомплектовывать «скорые» в течение двух недель будут в Екатеринбурге. Этим займется компания «Технолайн». После того, как работы будут проведены, машины будут переданы в дар станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса, - рассказали в пресс-службе фонда.

Фото: Фонд святой Екатерины

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти 20 тысяч заболевших. Из них 14,5 тысяч медикам удалось поставить на ноги, еще 240 человек, к сожалению, спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU