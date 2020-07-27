2020-07-27T12:24:21+03:00
Общество

Уральский мухтасибат не будет проводить массовые молитвы на Курбан-байрам

Их пришлось отменить из-за пандемии коронавируса
Мария Трапезникова
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Уральский мухтасибат не будет проводить массовые молитвы на Курбан-байрамУральский мухтасибат не будет проводить массовые молитвы на Курбан-байрамФото: Алексей БУЛАТОВ
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31 июля ежегодно мусульмане отмечают Курбан-байрам – один из своих главных праздников. Но из-за пандемии коронавируса традиционные массовые молитвы в мечетях будут отменены. Об этом сообщает пресс-служба Уральского мухтасибата. При этом коллективные пятикратные и пятничные молитвы, общение с прихожанами и погребальные обряды проводиться будут – но только со строгим соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

- Мы всегда должны заботиться не только о своих родных и близких, пожилых людях, но и проявлять внимание и заботу к каждому человеку, - сообщают в пресс-службе. – Забота и любовь к каждому человеческому существу – вот особое, сокровенное значение Курбан-байрама.

В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано почти 20 тысяч зараженных. Из них 14,5 тысяч медикам удалось вылечить, еще 240, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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