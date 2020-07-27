На Урале прокуратура через суд добилась реставрации моста

27 Июль 2020 2020-07-27T12:04:12+03:00

Его не ремонтировали очень много лет

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В Каменске-Уральском, что в Свердловской области, прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать пешеходный мост через реку Исеть, расположенный в районе улиц Набережная – Бугарева. Дело в том, что он находится в ужасном состоянии из-за того, что долгое время его никто не реставрировал.

- Имеется износ опорных частей пролетных строений, разрушены асфальтовое покрытие, гидроизоляция, защитный слой бетона, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Вместе с этим, по данному сооружению постоянно, особенно в летнее время, передвигается большое число горожан, в том числе дети.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к МКУ «Управление городским хозяйством» и потребовала в течение полгода отремонтировать мост. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU