2020-07-27T11:11:22+03:00
Общество

Уральская прокуратура нашла нарушения в заплесневелом детском саду

В начале июня на ужасное состояние учреждения жаловались родители малышей, которые в него ходят
Мария Трапезникова
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Фото: общественная организация "Гражданский патруль"Фото: общественная организация "Гражданский патруль"
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В начале июня в общественную организацию «Гражданский патруль» пожаловались родители, чьи дети ходят в детский сад №454 на улице Походной, 54А. Они рассказали, что здание находится в ужасном состоянии: у него прохудилась кровли, а стены покрыты плесень и подтеками. А с родителей начали собирать деньги за ремонт. Тогда общественники обратились в прокуратуру Свердловской области и потребовали провести проверку. И оказалось, что все вышеперечисленное – не единичные нарушения.

Большая часть жалоб родителей была подтверждена. Но убедиться, действительно ли с родителей собирают деньги на ремонт детсада, не удалось из-за пандемии коронавируса.

- С учетом выявленных нарушений в адрес руководства детского сада прокуратурой внесено представление, по итогам которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заведующая детсадом была оштрафована на сумму в три тысячи рублей, - сообщил «Гражданскому патрулю» заместитель прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Алексей Морозов.

В итоге, уже в этом году в детском саду планируют провести ремонт. На эти цели были выделены субсидии на сумму 370 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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