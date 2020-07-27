На Урале мошенники обокрали бабушку на два миллиона

27 Июль 2020 2020-07-27T10:27:44+03:00

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В полицию Каменска-Уральского 27 июня обратилась 62-летняя пенсионерка, которая заявила, что неизвестные украли у нее два миллиона рублей. Оказалось, что в 1990-х годах она в одном из банков открыла вклад на сумму около 50 тысяч рублей. К июню этого года на ее счету накопилось уже больше миллиона. Мало того, в 2013 году в другом банке она открыла еще один вклад, где накопились 933 тысячи.

24 июня на телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился ведущим специалистов одного из банков, в которых у той был открыт счет. Он сообщил, что деньги пытаются украсть и для того, чтобы их сохранить, надо перевести их на безопасный счет. Бабушка пошла в банк, где попросила сотруднику закрыть вклад и снять все 933 тысячи. Но сразу этого сделать ей не удалось, так как по условиям договора банк может выдать в день только 150 тысяч.

- А тем временем неизвестные позвонили вновь и пояснили, что деньги надо перевести через банкомат на номер телефона, который они укажут, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Заявительница произведена 12 операций на сумму в 150 тысяч рублей.

На следующий день пенсионерка снова пришла в банк, где получила оставшиеся деньги и точно также через банкомат перевела всю сумму. Чуть позже неизвестные снова позвонили и напомнили, что у бабушки есть еще один вклад, деньги с которого тоже нужно обезопасить. Что она и сделала. И только когда вся операция была завершена, она попыталась связаться со звонившими, но не вышло. Только тогда она и поняла, что ее обманули.

Таким образом, сумма ущерба составила почти два миллиона рублей. По данному факту заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU