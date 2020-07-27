За что Мишустин наградил первого мэра современного Екатеринбурга Аркадия Чернецкого?

27 Июль 2020 2020-07-27T10:25:03+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил первого мэра современного Екатеринбурга Аркадия Чернецкого почетной грамотой. Председатель правительства отметил в документе большой вклад уральского политика в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Сейчас Аркадий Чернецкий курирует в Совете Федерации, членом которого он является, вопросы законодательного обеспечения градостроительства и архитектуры, поддержки строительной отрасли, ЖКХ и несколько других направлений.

Также первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга входит в состав межведомственной рабочей группы по жилищно-коммунальным вопросам при Минстрое РФ, являясь экспертом федерального ведомства.

Сегодня Аркадий Чернецкий продолжает работать, как в родном Екатеринбурге, так и в Москве.

- Политик входит в состав градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, контролирует выполнение программы отселения граждан из аварийного жилья и является членом наблюдательного совета УрФУ, - говорит помощник сенатора Константин Пудов.

Добавим, что Чернецкий активно лоббирует на федеральном уровне идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU