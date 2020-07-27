Больнице Каменска-Уральского для лечения «ковидных» больных подарили новый КТ
Больнице Каменска-Уральского для лечения пациентов с коронавирусом региональный Минздрав закупил новый компьютерный томограф. Его установили в корпусе, который специально был перепрофилирован для «ковидных» больных. По словам специалистов, приобретение значительно сократит время диагностики и снизит нагрузку на городскую станцию скорой помощи.
- Новый томограф позволит нам исследовать больше 20 заболевших в сутки. Это не только жители Каменска-Уральского, но и пациенты из Каменского ГО, Богдановича и Камышлова, - рассказал главврач больницы Манарбек Чарипов.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Городская больница Каменска-Уральского состоит из трех отдельных лечебных корпусов. До настоящего момента КТ были только в двух из них. Кроме того, новые аппараты закупили для медучреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
ИСТОЧНИК KP.RU
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