2020-07-27T11:33:12+03:00
Общество

Больнице Каменска-Уральского для лечения «ковидных» больных подарили новый КТ

С помощью него можно будет обследовать в сутки до 20 заболевших
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Больнице Каменска-Уральского для лечения пациентов с коронавирусом региональный Минздрав закупил новый компьютерный томограф. Его установили в корпусе, который специально был перепрофилирован для «ковидных» больных. По словам специалистов, приобретение значительно сократит время диагностики и снизит нагрузку на городскую станцию скорой помощи.

- Новый томограф позволит нам исследовать больше 20 заболевших в сутки. Это не только жители Каменска-Уральского, но и пациенты из Каменского ГО, Богдановича и Камышлова, - рассказал главврач больницы Манарбек Чарипов.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Городская больница Каменска-Уральского состоит из трех отдельных лечебных корпусов. До настоящего момента КТ были только в двух из них. Кроме того, новые аппараты закупили для медучреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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