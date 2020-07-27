2020-07-27T09:11:28+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга на полтора месяца перекрывают улицу

С 4 августа по 17 сентября нельзя будет проехать по Клары Цеткин
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В центре Екатеринбурга энергетики закрывают движение по улице Клары Цеткин: в районе дома №30 до улицы Карла Либкнехта с 4 августа. Проехать нельзя будет с 4 августа по 17 сентября.

- Это необходимо для ремонта магистральных теплосетей. Работы проводит ООО «ЖБИ 2020», - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Энергетики просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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