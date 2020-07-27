Уральца отправили на 11 лет в тюрьму за то, что он сбросил с балкона своего товарища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве своего знакомого – он его сбросил с балкона третьего этажа. Это произошло в апреле 2018 года – между товарищами во время застолья возникла ссора, в ходе которой они начали драться.

- После этого у обвиняемого возник умысел убить потерпевшего. Он продолжить бить руками и ногами по лежащему на полу товарищу, после чего вытащил его из комнаты на балкон, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Затем, несмотря на оказываемое сопротивление, перевалил его через подоконник и выбросил головой вниз с балкона.

В итоге, мужчина скончался в реанимации в местной больнице. Верхотурский суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима. По словам прокуратуры, за текущий месяц на его счету это уже второй приговор за убийство путем выкидывания с балкона.