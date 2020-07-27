2020-07-27T08:22:58+03:00
Происшествия

Три ребенка в больнице: в Екатеринбурге мопед врезался в детский паровозик

За рулем мопеда сидел 15-летний подросток, который купил его на «Авито»
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, 26 июля, на Ботанике, в районе ТГ «Дирижабль» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три ребенка. 15-летний подросток, который управлял мопедом и ехал по аллее, не справился с управлением и врезался в детский паровозик, который катал ребенка с отцом.

От удара пострадали три ребенка – водитель-подросток, у которого констатировали перелом первого пальца левой стопы, множественные ссадины головы, конечностей и туловища, девятилетний мальчик, который в это время рядом катался на самокате (его доставили в ДМБ №9 с переломом левой руки), а также двухлетний малыш, который с отцом катался на паровозике. В момент аварии он сидел на коленях у отца. С ушибами мягких тканей головы его доставили в ДМБ №9.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем мопеда находился 15-летний юноша, без шлема и не имеющий права управления ТС, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – С его слов, он купил мопед на «Авито» две недели назад и проехал на нем около 5-6 раз за это время. Деньги на покупку мопеда дала сыну мать. Детским паровозиком управлял 23-летний парень, имеющий стаж вождения категории «В, В1» 2,5 года.

Обстоятельства ДТП полицейские установят в ходе дознания. Материалы направлены в ПНД ОП №12 УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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