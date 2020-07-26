2020-07-26T15:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько случаев коронавируса в Екатеринбурге: отвечает Роспотребнадзор

Общее число случаев сопоставимо с вместимостью стадиона
Олег ГАЛИМОВ
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За последние сутки в области заболел 241 человекЗа последние сутки в области заболел 241 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 26 июля 2020 года в Екатеринбурге было выявлено 12 228 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На втором месте Нижний Тагил – 1 087 человек, на третьем Первоуральск – 514.

Общее количество новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет 19 473.

- Всего в регионе обследовано 837 548 человек, выполнено 898 543 исследования, - отмечают в ведомстве.

За последние 24 часа выписали 126 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 236.

ИСТОЧНИК KP.RU

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