В Нижних Сергах откачали воду из подвалов затопленных домов
В Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после паводка. Как рассказали в свердловском главке МЧС, в городе работают 286 человек и 76 единиц различной спецтехники.
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
- Полностью завершена откачка воды из приямков и подвальных помещений жилых домов. Всего с начала работ откачено 342 300 кубометров воды. Проводятся работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.
Кроме этого продолжаются работы по отсыпке грунтом улиц, ведется восстановление дорожного полотна. Энергетики также протянули новую линию электропередач по улице Жукова, которая больше всех пострадала в результате паводка.
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Жителям Нижних Серег, пострадавшим от паводка, начали перечислять выплаты: по 5 тысяч рублей из местного бюджета и по 10 тысяч рублей из областного. Как только завершится оценка ущерба, людям выплатят компенсации по потере или порче имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU