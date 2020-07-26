В Нижних Сергах откачали воду из подвалов затопленных домов

26 Июль 2020 2020-07-26T08:32:24+03:00

Из-за паводка 20 июля в Нижних Сергах был введен режим ЧС, который будет сохраняться до полного завершения аварийно-восстановительных работ. К счастью, пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с начала работ откачено 342 300 кубометров воды

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В Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после паводка. Как рассказали в свердловском главке МЧС, в городе работают 286 человек и 76 единиц различной спецтехники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792640" frameborder="0"></iframe> В Нижних Сергах устраняют последствия паводка.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Полностью завершена откачка воды из приямков и подвальных помещений жилых домов. Всего с начала работ откачено 342 300 кубометров воды. Проводятся работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме этого продолжаются работы по отсыпке грунтом улиц, ведется восстановление дорожного полотна. Энергетики также протянули новую линию электропередач по улице Жукова, которая больше всех пострадала в результате паводка.

СПРАВКА

Жителям Нижних Серег, пострадавшим от паводка, начали перечислять выплаты: по 5 тысяч рублей из местного бюджета и по 10 тысяч рублей из областного. Как только завершится оценка ущерба, людям выплатят компенсации по потере или порче имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU