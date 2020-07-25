2020-07-25T10:46:32+03:00
Происшествия

Разбирают завалы и подвозят питьевую воду: какая ситуация в затопленных паводком Нижних Сергах 25 июля

В городе по прежнему продолжает действовать режим ЧС
Евгений СТОЯНОВ
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Город затопило 20 июляГород затопило 20 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 20 июля в Нижние Серги, что в Свердловской области, пришла беда: из-за сильных дождей сразу две реки, Серебрянка и Сторожевая, вышли из берегов и затопили почти весь город. Под водой оказался 231 дом. Также стихия разрушила четыре моста. Десятки машин и гаражей оказались затоплены, а электричества по всему городу не было почти сутки.

На место ЧП приехали сотни спасателей, добровольцев, электриков, коммунальщиков и силовиков – они помогали людям выбираться из домов и отправляли их в пункты временного размещения. Вода начала отступать только на следующий день - 21 июля. Чтобы справиться с последствиями стихии, в городе пришлось вводить режим ЧС, который продолжает действовать до сих пор.

В региональном ГУ МЧС рассказали, как обстоят дела в затопленных Нижних Сергах 25 июля.

- Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в Нижних Сергах задействованы 267 человек, 72 единицы различной спецтехники, - уточнили в ведомстве.

Сейчас в зоне чрезвычайной ситуации продолжается активная работа: по расчистке улиц и придомовых территорий от мусора и разбору поврежденных конструкций. Спасателям приходится разбирать завалы при помощи специнструмента.

Спасателям приходится распиливать деревья, надломленные стихией. Фото: ГУ МЧС

Спасателям приходится распиливать деревья, надломленные стихией. Фото: ГУ МЧС

- Всего из зоны ЧС вывезено 2625 кубических метров мусора. В целях безопасности и возможности падения деревьев из-за подмытых паводком корней производится спил деревьев вдоль русла реки и вблизи линий электропередач, - рассказывают в МЧС.

Чтобы попасть к своим домам, местным жителям приходится пользоваться пешеходными переправами. Сейчас в городе удалось полностью восстановить холодное водоснабжение и электроэнергию.

Чтобы наблюдать за ситуацией в городе сотрудники МЧС используют «беспилотники».

Спасатели призывают местных жителей пока не использовать воду с центрального водовода и из скважин, так как из-за паводка она может быть грязной. В МЧС уточнили, что в городе организованы восемь мест, где жители могут получить чистую питьевую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Разбирают завалы и подвозят питьевую воду: какая ситуация в затопленных паводком Нижних Сергах 25 июля
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