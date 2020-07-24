Попрощался с женой и ушел: в уральском городе пять дней ищут 66-летнего мужчину

24 Июль 2020 2020-07-24T19:28:51+03:00

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В Тавде пять дней назад пропал 66-летний мужчина. Александр Губин ушел из дома 19 июля рано утром, сказав жене одно слово: «Прощай». При этом мужчина взял с собой только джинсовую куртку. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Поисками Александра Губина занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

- Из дома он ушел в футболке в клетку болотного и песчаного цветов, темно-синем трико и черных туфлях, - рассказали в поисковом отряде.

Волонтеры отмечают, что пропавший мужчина хромает. Кроме того у него отсутствуют зубы. Это особые приметы Александра Губина, которые могут помочь его узнать.

Приметы:

Рост: 170 см см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: чёрные, с проседью

Если вы знаете, где может находиться Губин Александр, сообщите инфоргам поискового отряда «Лиза Алерт» Катерине 8 908 638 68 48 и Юлии 8 904 163 99 57 или в дежурную часть МВД России Тавдинский (343)6052961.

Фото: Лиза Алерт

ИСТОЧНИК KP.RU