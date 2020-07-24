В больницах Нижнего Тагила от COVID-19 лечатся почти 450 жителей города

24 Июль 2020 2020-07-24T19:34:53+03:00

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В больницах Нижнего Тагила находится почти 450 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. По данным на сегодня за время пандемии коронавирус подтвердился у 1 042 тагильчан. Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 219 пациентов. 125 человек со средней тяжестью заболевания проходят лечение в санатории «Руш». Больше всего пациентов в стационаре городской больницы № 1 - 275 человек. Сейчас он заполнен полностью. Тех горожан, у которых болезнь протекает легко или бессимптомно отправляют в оздоровительный центр «Сосновый бор». Там развернуто 50 мест, 45 из которых заняты.

Заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин назвал ситуацию с коронавирусом в Нижнем Тагиле напряженной. По его словам на это, в том числе, влияет беспечное отношение горожан, которые не носят маски, не смотря на ежедневно увеличивающееся количество зараженных.

- Несмотря на санитарно-эпидемиологические требования, объявления об обязательном использовании индивидуальных средств защиты и тревожную статистику многие тагильчане продолжают крайне беспечно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих. Огромное количество нарушений масочного режима фиксируется в общественном транспорте, - рассказал Вячеслав Горячкин.

Вице-мэр поручил усилить меры по профилактике распространения инфекции. В Нижнем Тагиле будут продолжены совместные рейды специалистов ГИБДД и Роспотребнадзора, а также повышен контроль за проведением дезинфекционной обработки транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU