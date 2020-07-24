24 Июль 2020 2020-07-24T17:53:14+03:00

Общее число проведенных исследований в регионе почти 900 тысяч

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В Свердловской области за сутки провели больше 14 тысяч исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб.

- По данным на 24 июля, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 14629 исследований проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования, - рассказали в оперштабе.

Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 877 013. Также за сутки медиками было обследовано 13 811 человек. Всего за время пандемии в Свердловской области обследовано 816 544 человека.

По данным на 24 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет 18 981. Состояние 157 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 70 - на аппаратах ИВЛ. Вылечились и выписаны из больниц 13 816 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU