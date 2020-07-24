Оформлял не существующие ДТП: в Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника ГИБДД

24 Июль 2020 2020-07-24T17:13:22+03:00

Инспектор оформил три несуществующих ДТП и получил за это 40 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника ГИБДД. Мужчину обвиняют в служебном подлоге и получении взятки. Сегодня прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего бывшего сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в течение 2017 года, еще работающий в ДПС инспектор по просьбе знакомого оформил материалы и справки об инсценированных ДТП. В документы он внес ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках аварии. Знакомый сотрудника ГИБДД использовал эти документы для получения страховых выплат. За оформление ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение - 40 тысяч рублей.

Всего таким образом он оформил три аварии. В результате собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 миллиона рублей. Они уже привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU