В Кольцово будут тестировать пассажиров на коронавирус перед вылетом

24 Июль 2020 2020-07-24T16:41:03+03:00

В Кольцово будут делать экспресс-тесты на коронавирус, тем, кто вылетает заграницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня вице-губернатор региона Павел Креков заявил, что Екатеринбург войдет в пятерку городов страны, из которых вскоре можно будет улететь за границу. Совещание с руководством аэропорта Кольцово на эту темы планируют провести на следующей неделе. Естественно встает вопрос о безопасности пассажиров после возобновления полетов. Поэтому оперштаб прорабатывает вопрос приобретения мобильных комплексов экспресс-тестирования на коронавирус для аэропорта.

- Сегодня на штабе было дано поручение проработать вопросы, связанные с приобретением мобильных комплексов, которые позволят в ускоренном темпе обследовать улетающих, которые этого пожелают, методом ПЦР. Это уже не 6 часов, это 2 часа, - рассказал заместитель руководителя штаба Павел Креков.

Экспресс-тест будет платным. По словам вице-губернатора, цена будет достаточно разумная, и услуга позволит кому-то избежать очередей в центрах, где такие исследования проводятся. Также Павел Креков напомнил, что во многих случаях наличие заключения об отсутствии вируса на русском или английском языке является одним из обязательных условий для въезда за рубеж. Позднее экспресс-тестирование могут начать применять и на станции «Екатеринбург-Пассажирский».

ИСТОЧНИК KP.RU