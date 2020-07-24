На Урале медики, сражающиеся с COVID-19, не получили допвыплаты

24 Июль 2020 2020-07-24T13:36:50+03:00

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В Камышлове, что в Свердловской области, медики местной ЦРБ, которые сражаются с коронавирусом, не получили обещанные губернатором Евгением Куйвашевым допвыплаты. В связи с этим прокуратура решила провести проверку и разобраться, почему это произошло.

- Проверка показала, что 9 работников инфекционного отделения Камышловской ЦРБ не получили положенные выплаты из бюджета за апрель – июнь 2020 года, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом, в этот период медработники оказывали медицинскую помощь пациентам, у которых в последующем был подтвержден коронавирус.

После проверки прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. После этого медикам выплатили премии в размере свыше 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU