Рядом с COVID-госпиталем: «Екатеринбург Экспо» запускает автокинотеатр

24 Июль 2020 2020-07-24T13:00:55+03:00

Организаторы уже оборудовали специальную зону между павильонами вместимостью до 98 автомашин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организаторы уже оборудовали специальную зону между павильонами вместимостью до 98 автомашин

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На парковке МВЦ «Екатеринбург Экспо» с сегодняшнего дня начинает работать автокинотеатр под открытым небом. Организаторы уже оборудовали специальную зону между павильонами вместимостью до 98 автомашин.

- Мощный проектор направит изображение на экран, а звук будет транслироваться прямо в магнитолы автомобилей. В машину можно будет заказать закуски и напитки, - сообщает пресс-служба МВЦ «Екатеринбург Экспо». – Плюс будет работать летнее кафе. Все как в любимых американских фильмах!

На парковке установлено 6 автомобильных рядов. Цена за первые два – 690 рублей, за остальные – 590. Как уточняют организаторы, 1 билет приобретается на 1 машину, вне зависимости от того, сколько человек находятся в салоне.

Кстати, прямо под боком у автокинотеатра власти развернули «ковидный» полевой госпиталь, где установлены 50 реанимационных коек для тяжелых больных. Он уже начал работать и заполнен практически на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU