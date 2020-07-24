В Екатеринбурге выросло число ДТП с участием байкеров

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

С начала этого года в Екатеринбурге произошло 85 ДТП с участием мотоциклистов. Чуть меньше половины из них (40) – с пострадавшими, в них 6 человек погибли и еще 39 получили серьезные травмы.

- Основными причинами ДТП по вине водителей мотоциклов являются превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение рядности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – По вине автомобилистов ДТП происходят при совершении ими маневра перестроения или поворота.

Одна из подобных аварии произошла в центре Екатеринбурга минувшим вечером: байкер столкнулся с легковушкой. В итоге, водителю мотоцикла диагностировали перелом костей таза, ключицы, лучевой кости и травму головы.

Госавтоинспекция еще раз просит водителей автомобилей с уважением относиться к байкерам, поскольку мотоцикл отличается от машины как по управляемости, так и по поведению на дороге. В отличие от автомобиля, мотоцикл труднее увидеть в зеркалах заднего вида и невозможно заметить при нахождении в «слепой» зоне.