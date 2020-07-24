2020-07-24T12:46:34+03:00
Происшествия

Искали 24 года: силовики поймали маньяка, который убивал и насиловал девочек-подростков в Екатеринбурге

Мужчина уже отбывал срок за другие преступления
Евгений СТОЯНОВ
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Сергей Мальцев (на переднем плане) лично занимается расследованием этого дела. Фото: СУ СКРСергей Мальцев (на переднем плане) лично занимается расследованием этого дела. Фото: СУ СКР
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Следователи поймали душегуба, который 24 лет назад убил в Екатеринбурге сразу трех человек. Среди погибших были две девочки – 13 и 16 лет, а также 37-летняя женщина.

Жуткое преступление произошло в конце января 1996 года. Тогда в одной из квартир на Луначарского были обнаружены тела 37-летней женщины, а также двух подростков 13 и 16 лет. Все они были убиты. Силовики выяснили, что женщина была мамой одной из несовершеннолетних, а вторая девочка пришла к подруге в гости. Также на телах погибших были следы изнасилования.

К сожалению, на первоначальном этапе найти виновника жестокой расправы не удалось. Это удалось сделать лишь спустя много лет.

- Значительную роль в раскрытии жестокого убийства сыграло назначение ряда судебных экспертиз, которые позволили после проверки следственным путём вновь полученной информации установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия, принадлежащие 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района, - рассказывает начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Сергей Мальцев.

Душегуба уже доставили в Екатеринбург. Фото: СУ СКР

Душегуба уже доставили в Екатеринбург. Фото: СУ СКР

Оказалось, что мужчина, заинтересовавший следователей, находился в колонии. На его «счету» уже были попытка изнасилования, убийство, сопряжённое с изнасилованием и изнасилование малолетней. Все эти «подвиги» душегуб совершил на территории Татарстана и Башкортостана. С 2004 года он отбывал наказание в колонии в Челябинской области.

- После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге, приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области, - уточнил Сергей Мальцев.

Мужчину подозревают в совершении «Умышленного убийства двух и более лиц», а также в «Изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера». Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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