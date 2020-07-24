На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса художественных работ сотрудников

24 Июль 2020 2020-07-24T12:14:01+03:00

Конкурс прошел при поддержке администрации и профкома предприятия по 10 творческим номинациям

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги традиционного конкурса художественных работ, который призван выявить и поощрить таланты сотрудников, стимулировать их к творческому саморазвитию.

Конкурс прошел при поддержке администрации и профкома предприятия по 10 творческим номинациям: вязание, шитье, бисероплетение, лепка, авторская кукла, живопись и другие. Еще одну специальную номинацию учредили для тематических работ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Около 40 участников проекта представили более 200 произведений в разных техниках декоративно-прикладного искусства, которые можно было увидеть на выставке-вернисаже в заводоуправлении ВИЗ-Стали. Все авторы получили корпоративные призы, а победители номинаций денежные премии.

«Мы проводим конкурс художественных работ для того, чтобы сделать жизнь на заводе интереснее, дать возможность продемонстрировать таланты одним сотрудникам и увлечь творчеством других. Такие мероприятия помогают в наше непростое время хоть ненадолго отвлечь заводчан от ежедневной рутины, дать психологическую разгрузку и наполнить жизнь позитивными эмоциями», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.