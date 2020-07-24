В Екатеринбурге пройдет марафон «Европа – Азия»

24 Июль 2020 2020-07-24T12:05:14+03:00

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Все спортивные и культурно-массовые мероприятий потихоньку возвращаются к жизни. Вот и самый масштабный беговой марафон «Европа – Азия» все-таки пройдет. И уже скоро – 2 августа. Об этом рассказали в пресс-службе марафона.

Для бегунов будут три дистанции: 1520 метров, 5 километров, 21,1 километр и 42,2 километра. Старт и финиш – на Октябрьской площади. До 27 июля можно будет пройти онлайн-регистрацию.

- Для получения пакета участника обязательно при себе иметь медицинскую справку, документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий льготную категорию, которая была выбрана при регистрации, - сообщает пресс-служба марафона.

В стартовом пакете бегуна, по традиции, будут: памятная футболка с символикой, нагрудный номер участника с чипом хронометража и булавками, наклейка для сдачи вещей в камеру хранения, а также подарки и скидки от партнеров марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU