2020-07-24T11:14:34+03:00
Общество

30 июля откроются все филиалы Музея истории Екатеринбурга, кроме Водонапорной башни

Из-за ремонта она откроется лишь в первой половине августа
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Пока Водонапорная башня закрыта для посещения.Пока Водонапорная башня закрыта для посещения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пусть COVID-19 никуда не делся и пандемия еще далека от завершения, но Екатеринбург постепенно возвращается к прежней докоронавирусной жизни. Так, в конце месяца в столице Урала возобновляет работу городской музей.

- Рады сообщить, что все филиалы Музея истории Екатеринбурга, кроме Водонапорной башни, откроются для вас 30 июля, в четверг, - сообщают представители Музея истории Екатеринбурга. - Башня - в августе, ориентировочно до 10 числа. Дату открытия этого филиала и точный график работы всех филиалов мы сообщим позднее.

Как уточнили в музее, Водонапорная башня будет открыта позже других филиалов из-за ремонтных работ, связанных с электричеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24