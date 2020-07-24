30 июля откроются все филиалы Музея истории Екатеринбурга, кроме Водонапорной башни

24 Июль 2020 2020-07-24T11:14:34+03:00

Из-за ремонта она откроется лишь в первой половине августа

Изменить размер текста: A A

Пусть COVID-19 никуда не делся и пандемия еще далека от завершения, но Екатеринбург постепенно возвращается к прежней докоронавирусной жизни. Так, в конце месяца в столице Урала возобновляет работу городской музей.

- Рады сообщить, что все филиалы Музея истории Екатеринбурга, кроме Водонапорной башни, откроются для вас 30 июля, в четверг, - сообщают представители Музея истории Екатеринбурга. - Башня - в августе, ориентировочно до 10 числа. Дату открытия этого филиала и точный график работы всех филиалов мы сообщим позднее.

Как уточнили в музее, Водонапорная башня будет открыта позже других филиалов из-за ремонтных работ, связанных с электричеством.

ИСТОЧНИК KP.RU