2020-07-24T09:31:59+03:00
Общество

Жителям Нижних Серег, пострадавших от потопа, вернули холодную воду

Сейчас ведутся работы по восстановлению горячей воды
Мария Трапезникова
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Спасатели восстанавливают Нижние Серги после потопаСпасатели восстанавливают Нижние Серги после потопаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Сергах, где вечером 20 июля, произошел сильнейший потоп, вот уже четвертый день продолжаются аварийно-восстановительные работы. В городе по-прежнему объявлен режим ЧС, там трудятся сотни спасателей, коммунальщиков, энергетиков и волонтеров.

Сейчас спасатели производят работы по расчистке дворов, подъездов и проходов к жилым домам от мусора и поврежденных конструкций. Установлены два пешеходных моста на улице Жукова. Сегодня спасатели продолжат обустройство временных переходов для прохода горожан к домовладениям, попавшим в зону подтопления.

- Силами коммунальных служб идет восстановление дорожного полотна подтопленных участков, грейдирование и отсыпка грунтом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Вчера эти работы проводились в переулке Школьном, на улице Свердлова и Металлургов.

Холодное водоснабжение в городе полностью восстановлено, проводятся работы по восстановлению горячей воды в городе. Сейчас проводится выплата материальной помощи пострадавшим. Также волонтеры доставляют продуктовые наборы и питьевую воду местным жителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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