В Екатеринбурге бизнесмена отправили под суд за то, что он задолжал зарплату своим сотрудниками
В Екатеринбурге под суд отправили местного 49-летнего бизнесмена, который задолжал своим сотрудникам зарплату. Мужчина занимал должность директора в ООО «Еврафеска». В период с августа 2017 года по февраль 2018-го он оставил без денег трех своих работником, не выплатив им, в общем, больше 400 тысяч рублей.
- При этом, чрез расчетные счета компании в этот период прошли денежные средства в сумме свыше полумиллиона рублей, которые были израсходованы на иные цели, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
На бизнесмена завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. теперь ему грозит максимальное наказание в виде заключения на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU