2020-07-24T07:48:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмена отправили под суд за то, что он задолжал зарплату своим сотрудниками

Три человека не получили, в общем, больше 400 тысяч
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге бизнесмена отправили под суд за то, что он задолжал зарплату своим сотрудникамиВ Екатеринбурге бизнесмена отправили под суд за то, что он задолжал зарплату своим сотрудникамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного 49-летнего бизнесмена, который задолжал своим сотрудникам зарплату. Мужчина занимал должность директора в ООО «Еврафеска». В период с августа 2017 года по февраль 2018-го он оставил без денег трех своих работником, не выплатив им, в общем, больше 400 тысяч рублей.

- При этом, чрез расчетные счета компании в этот период прошли денежные средства в сумме свыше полумиллиона рублей, которые были израсходованы на иные цели, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На бизнесмена завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд. теперь ему грозит максимальное наказание в виде заключения на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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