В Свердловской области локализовали половину действующих пожаров

24 Июль 2020 2020-07-24T06:32:56+03:00

Серьезная борьба с огнем сейчас проходит в Ивдельском ГО и в заповеднике «Денежкин Камень»

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По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, специалистам удалось локализовать в регионе 21 лесной пожар на общей площади 1066 гектаров. Это половина из всех действующих пожаров.

В Ивдельском ГО, где из-за возгораний объявлен режим ЧС, действует пять пожаров, три из которых площадью 726 гектаров локализованы и не распространяются. В заповеднике «Денежкин Камень» площадь пожара возросла до 25 гектаров. С огнем там круглосуточно борются сотни человек – сотрудники заповедника, специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и Приволжского авиаотделения федерального учреждения «Авиалесохрана», МЧС и волонтеры. С помощью вертолета Ми-8 в самые труднодоступные места доставляется вода для тушения.

- Всего с начала пожароопасного сезона в лесах области было ликвидировано больше 330 природных пожаров, - отметили в департаменте информполитики региона. – Силами наземной и воздушной лесной пожарной службы до 90% пожаров удается потушить в течение суток.

Противопожарный режим на сегодняшний день действует в 31 муниципалитете. Сообщить о новом очаге возгорания можно, позвонив по телефонам лесничеств, Уральской авиабазы, а также по единому телефону лесоохраны: 8 (800) 100-94-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU