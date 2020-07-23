В Екатеринбурге определились с обликом парка у Дворца молодежи

Территория парка скоро сильно изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наконец-то определились с вопросом: каким у Дворца молодежи будет парк XXII Партсъезда. Представители администрации уральской столицы и общественники смогли прийти к компромиссу на итоговом заседании рабочей группы.

В финальном проекте учли конструктивные предложения горожан, которые проживают в многоквартирных домах вблизи парка. Оказалось, что изменений после обсуждения с общественниками не так уж и мало. К примеру, сад камней с беседкой для отдыха перенесли подальше от домов, чтобы шум не мешал их жителям.

Также в три раза уменьшена площадь Амфитеатра.

- Поступила инициатива: со стороны переулка Пестеревского посадить плотную живую изгородь кустарника, чтобы уменьшить попадание пыли и грязи с проезжей части, – это предложение тоже внесено, - рассказывает председатель комитета по благоустройству мэрии Тамара Благодаткова.

В парке восстановят центральную аллею с клубами, которые были на этом месте в 1970-е годы. Территорию парка дополнительно озеленят с помощью высадки 97 молодых деревьев и свыше тысячи кустарников разных видов. Срубят же всего 14 зараженных и старых деревьев.