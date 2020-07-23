В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по переулку Широкому
Участок дороги перекроют энергетики
Участок дороги будет закрыт с 13 августа по 15 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по переулку Широкому. Транспорт не сможет проехать от жилого дома № 2а до улицы Щербакова. Движение перекроет «Екатеринбургская теплосетевая компания». Участок дороги будет закрыт с 13 августа по 15 сентября.
- Энергетики обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обратились к екатеринбуржцам в администрации города.
Водителей просят заранее планировать маршрут передвижения и обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.
ИСТОЧНИК KP.RU