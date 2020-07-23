23 Июль 2020 2020-07-23T17:46:34+03:00

Единая система позволит эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это будет первым шагом к объединению региональной и муниципальной системы

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В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения. Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области. Соответствующее постановление принято сегодня правительством во главе с губернатором Евгением Куйвашевым на заседании.

- В пандемию стало ясно, что нам в Свердловской области нужна единая цифровая система здравоохранения, которая бы позволила эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Противостоять распространению коронавируса и любой другой болезни проще, консолидировав усилия.

Согласно документу, муниципальный МИАЦ будет передан в областную собственность с 1 августа. Курировать его работу будет региональный Минздрав.

- Это крупный шаг к объединению двух систем — региональной и муниципальной – для того, чтобы медицина была единой с точки зрения ведомственной подчиненности, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Все последующее решения, связанные с формированием единой системы здравоохранения в Свердловской области, будут приниматься дополнительно. Напомним, что вчера стало известно, что горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона. Если власти примут решение о передаче полномочий от города к области, после принятия законопроекта начнётся процесс постепенной инвентаризации прав на больницы и здания горздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU