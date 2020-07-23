2020-07-23T17:46:34+03:00
Общество

В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения

Это будет первым шагом к объединению региональной и муниципальной системы
Алина СУРИНА
Поделиться:
Единая система позволит эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данныхЕдиная система позволит эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения. Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области. Соответствующее постановление принято сегодня правительством во главе с губернатором Евгением Куйвашевым на заседании.

- В пандемию стало ясно, что нам в Свердловской области нужна единая цифровая система здравоохранения, которая бы позволила эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Противостоять распространению коронавируса и любой другой болезни проще, консолидировав усилия.

Согласно документу, муниципальный МИАЦ будет передан в областную собственность с 1 августа. Курировать его работу будет региональный Минздрав.

- Это крупный шаг к объединению двух систем — региональной и муниципальной – для того, чтобы медицина была единой с точки зрения ведомственной подчиненности, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.

Все последующее решения, связанные с формированием единой системы здравоохранения в Свердловской области, будут приниматься дополнительно. Напомним, что вчера стало известно, что горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона. Если власти примут решение о передаче полномочий от города к области, после принятия законопроекта начнётся процесс постепенной инвентаризации прав на больницы и здания горздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев
В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения
В Первоуральске адвокат пообещала «решить вопрос» с начальником полиции за четыре миллиона, но попала под «уголовку»
Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля
В Первоуральске автокран наехал на бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу
Политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток
Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
«Пожалуйста, сэр!»: Екатеринбург вошел в десятку самых вежливых городов России
«Актерище»: в Екатеринбурге заметили гастролера-афериста, который наживается на больных детях
ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК отметили за экологию и программы развития персонала
Свердловчанка, укравшая пенсию у своего умершего соседа, попала под суд
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи
В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат
От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям
На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца