В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения
В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения. Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области. Соответствующее постановление принято сегодня правительством во главе с губернатором Евгением Куйвашевым на заседании.
- В пандемию стало ясно, что нам в Свердловской области нужна единая цифровая система здравоохранения, которая бы позволила эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Противостоять распространению коронавируса и любой другой болезни проще, консолидировав усилия.
Согласно документу, муниципальный МИАЦ будет передан в областную собственность с 1 августа. Курировать его работу будет региональный Минздрав.
- Это крупный шаг к объединению двух систем — региональной и муниципальной – для того, чтобы медицина была единой с точки зрения ведомственной подчиненности, - отметил заместитель губернатора Павел Креков.
Все последующее решения, связанные с формированием единой системы здравоохранения в Свердловской области, будут приниматься дополнительно. Напомним, что вчера стало известно, что горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона. Если власти примут решение о передаче полномочий от города к области, после принятия законопроекта начнётся процесс постепенной инвентаризации прав на больницы и здания горздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU