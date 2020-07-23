Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T17:22:05+03:00

В Екатеринбурге будет умеренно тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице будет переменная облачность и умеренно тепло

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге осадков не ожидается, утром столбики термометров будут держаться на отметках от +16 до +18 градусов.

К обеду потеплеет до +22… +24, вечером будет от +18 до +20. В ночь на субботу ожидается понижение температуры до +11 градусов.

На протяжении всего дня в уральской столице будет переменная облачность, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду.

До конца июля дождей в Екатеринбурге не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU