2020-07-23T17:22:05+03:00
Общество

Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля

В уральской столице будет переменная облачность и умеренно тепло
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В Екатеринбурге будет умеренно теплоВ Екатеринбурге будет умеренно теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге осадков не ожидается, утром столбики термометров будут держаться на отметках от +16 до +18 градусов.

К обеду потеплеет до +22… +24, вечером будет от +18 до +20. В ночь на субботу ожидается понижение температуры до +11 градусов.

На протяжении всего дня в уральской столице будет переменная облачность, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду.

До конца июля дождей в Екатеринбурге не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгения Куйвашева попросили разобраться с драками на Пехотинцев
В Свердловской области создадут единую цифровую систему здравоохранения
В Первоуральске адвокат пообещала «решить вопрос» с начальником полиции за четыре миллиона, но попала под «уголовку»
Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля
В Первоуральске автокран наехал на бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу
Политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток
Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
«Пожалуйста, сэр!»: Екатеринбург вошел в десятку самых вежливых городов России
«Актерище»: в Екатеринбурге заметили гастролера-афериста, который наживается на больных детях
ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК отметили за экологию и программы развития персонала
Свердловчанка, укравшая пенсию у своего умершего соседа, попала под суд
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи
В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат
От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям
На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца