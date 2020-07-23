Погода в Екатеринбурге: пятница, 24 июля
В уральской столице будет переменная облачность и умеренно тепло
В Екатеринбурге будет умеренно теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 24 июля, в Екатеринбурге осадков не ожидается, утром столбики термометров будут держаться на отметках от +16 до +18 градусов.
К обеду потеплеет до +22… +24, вечером будет от +18 до +20. В ночь на субботу ожидается понижение температуры до +11 градусов.
На протяжении всего дня в уральской столице будет переменная облачность, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду.
До конца июля дождей в Екатеринбурге не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU