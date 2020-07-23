2020-07-23T14:43:58+03:00
Общество

«Актерище»: в Екатеринбурге заметили гастролера-афериста, который наживается на больных детях

Алексей Степанов использует фото детей из разных благотворительных фондов и выдает их за снимок своей дочери
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Егором БычковымФото: предоставлено Егором Бычковым
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- Екатеринбург! К нам в город приехала знаменитость, - написал на странице в Facebook благотворитель Егор Бычков.

По словам Бычкова, в Екатеринбурге заметили Алексея Степанова, который наживается на больных детях. Мужчина ходит с портретом ребенка, выдавая его за сына или дочь, и выпрашивает деньги на лечение. Сам аферист уже засветился во многих городах страны: Новосибирск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Сочи, Тюмень.

Сегодня Алексея Степанова заметили в автобусе №140, там он раздавал листовки якобы своей больной дочери.

- Уже много-много лет он путешествует по стране и собирает деньги на лечение больных детей. Использует сворованные у благотворительных фондов фотографии, а иногда даже фотографии умерших детей. – пишет Егор Бычков. - Заходит в автобус и говорит: «Люди! Стою на коленях перед вами и перед Богом! Умоляю вас спасти мою больную доченьку!» Актёрище!

Бычков добавил, что недавно в 16 июля в Новом Уренгое стартовал судебный процесс, где Степанова обвиняют в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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