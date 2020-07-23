2020-07-23T14:01:18+03:00
Общество

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты

По данным банка, большинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числа
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ предлагает выбрать удобную дату погашения ежемесячных платежей по новым кредитам наличными. Сегодня каждый второй клиент воспользовался данной возможностью в офисе ВТБ. По данным банка, большинство заемщиков предпочитают погашать кредиты 15 числа.

При оформлении кредита наличными в офисе ВТБ клиент может самостоятельно выбрать наиболее подходящую дату внесения ежемесячных платежей по кредиту наличными или программе «Рефинансирование». Ранее датой будущих платежей всегда назначалась дата оформления кредита, что не всегда было удобно.

Сегодня наиболее популярной датой среди заемщиков является 15-е число, его выбрали максимальное число клиентов, которые воспользовались данной возможностью. Следом идут 20-е, 25-е и 10-е числа месяца соответственно.

«При оформлении кредита наличными клиенты сами решают, в какой день вносить ежемесячные платежи по договору. Наш сервис позволяет выбрать именно ту дату, которая удобна заемщику. При этом мы видим, что наиболее комфортным периодом для внесения платежей по кредиту является первая декада месяца. Поскольку клиент уже получил заработную плату и ему проще планировать свой бюджет на месяц», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительские кредиты» банка ВТБ. – «Спустя два месяца после запуска, мы видим насколько востребован выбор даты – им уже воспользовались более 55% наших клиентов. Мы стремимся предложить максимально удобные и выгодные сервисы, что является основой стратегии банка».

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Минимальная ставка составляет 7,5% годовых при оформлении страховой программы. Оформить заявку можно на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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