В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи

23 Июль 2020 2020-07-23T13:48:10+03:00

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В конце декабря 2018 года полицейские задержали банду грабителей, которые напали на салон сотовой связи на ВИЗе. С места происшествия были изъяты две биты, муляж пистолета, который бандиты использовали в качестве оружия, а также перчатки и маски.

В «деле» участвовали пять человек, четверо из них уже отбывают наказание в учреждениях на срок от 7 до 8 лет. Сегодня, 23 июля, под суд отправили последнего члена банды. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Он и его сообщники, вооруженные битами, устрашали менеджеров и охраны павильонов. Один из пособников в качестве водителя ожидал товарищей у мест совершения преступлений, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Остальные разбивали витрины и забирали все ценное. Мужчины в каждом криминальном эпизоде тщательно скрывали свои лица масками, шарфами, на руках всегда были надеты перчатки.

Все награбленное бандиты сбывали в ломбарды, а деньги делили между собой поровну. Общая сумма ущерба составила порядка 1,5 миллионов рублей. во время двух налетов они сильно избили работников салона. Чуть позже полицейские установили их причастность к грабежам на улицах Технической, Космонавтов, Заводской, Халтурина, Бардина и Викулова.

ИСТОЧНИК KP.RU