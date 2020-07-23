2020-07-23T13:33:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат

Сейчас их ищет полиция
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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Сегодня днем, 23 июля, в Пионерском районе Екатеринбурга неизвестные ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный на Блюхера, 59. По словам местных жителей, хулиганы перед этим взорвали его. Информацию о произошедшем «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Криминальное событие имело место, на место происшествия выезжала следственная группа территориального отдела внутренних дел. Сейчас сыщики уголовного розыска проводят работу, направленную на установление точных обстоятельств произошедшего: устанавливаются возможные свидетели и очевидцы и точный материальный ущерб, - рассказал Горелых.

По его словам, предварительно установлено, что ущерб незначительный. По итогам начавшейся проверки полицейские примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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