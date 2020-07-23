2020-07-23T12:53:47+03:00
Звезды

От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям

Гостей ждет новая экспозиция о жизни горожан XIX века
Александра СКОРОБОГАТОВА
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На полу Музея истории Екатеринбурга будет разметка для соблюдения дистанцииНа полу Музея истории Екатеринбурга будет разметка для соблюдения дистанцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге после нескольких месяцев простоя из-за пандемии коронавируса открываются музеи. Об этом в понедельник сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сейчас музеи готовятся к наплыву посетителей: запасаются бесконтактными термометрами, санитайзерами, антисептическимии средствами и масками.

Все поверхности в залах протирают специальным раствором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все поверхности в залах протирают специальным растворомФото: Алексей БУЛАТОВ

В Музее истории Екатеринбурга гостям расскажут, как жили уральцы 100 лет назад. Выставка будет называться «От завода к городу».

В музее ждут наплыва горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее ждут наплыва горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

- В экспозиции представлен период, когда Екатеринбург получил уникальный для страны официальный статус «горного города» – центра всего «Уральского горного царства» и горнозаводской промышленности, - рассказывает директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. – Город в то время пользовался особыми привилегиями и получал особые ресурсы для развития. Также представлен период после 1863 года, когда Екатеринбург потерял этот статус и стал опираться исключительно на собственные ресурсы.

В МИЕ - генеральная уборка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МИЕ - генеральная уборкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Для посетителей музея уже наносится разметка в выставочной и кассовой зоне. Будут разделены входы и выходы. Свои двери музей распахнет в начале августа. Стоимость билетов не изменится: от 60 до 200 рублей.

В музее соскучились по посетителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее соскучились по посетителямФото: Алексей БУЛАТОВ

Перед посещением экспозиции - проверка температуры тела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед посещением экспозиции - проверка температуры телаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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