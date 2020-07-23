Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров

23 Июль 2020 2020-07-23T12:02:41+03:00

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В Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, полицейские задержали трех молодых людей, которых подозревают в систематическом ограблении пенсионеров. Банда состояла из трех местных жителей: мужчин 31 и 32 лет, ранее судимых за кражи, и не судимой 27-летней девушки.

По версии следствия, девушка, представляясь соцработником или работником в сфере ЖКХ, оказывалась в квартирах доверчивых пенсионеров и рассказывала им о положенных выплатах или необходимости проверки приборов учета. А ее подельники в это время проникали в квартиру и, пока их никто не видел, крали деньги.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

- Задержали криминальную троицу после заявления 82-летней женщины, которая сообщила о хищении из жилища сейфа с охотничьим ружьем, патронами и документами, принадлежащими ее сыну, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. При опросе потерпевшей полицейские установили, что днём к ней в квартиру приходили неизвестные, которые представились работниками управляющей компании, объяснив свой визит необходимостью проверки оборудования. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу.

Всех троих отыскали, задержали и доставили в отдел полиции Нижнего Тагила. Молодые люди объяснили, что, вскрыв сейф и не найдя там денег, они избавились от улики, решив утопить его в болоте. На них завели уголовное дело, теперь им грозит до шести лет колонии. Мужчина заключены под стражу, а их знакомая находится под подпиской о невыезде. Молодые люди также подозреваются в краже 23 тысяч рублей еще у одной пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU