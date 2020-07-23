2020-07-23T11:11:45+03:00
Общество

«Ласточка» Екатеринбург – Тюмень возвращается в расписание

Ранее рейсы были временно отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
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Электропоезд Ласточка в пути Фото: «РЖД»Электропоезд Ласточка в пути Фото: «РЖД»
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С 1 августа скорые пассажирские поезда «Ласточка» возобновляют курсирование между Екатеринбургом и Тюменью. Ранее рейсы были временно отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Ласточка» № 814/811 с 1 августа ежедневно будет отправляться из Екатеринбурга в Тюмень в 17:48, прибытие в 22:18 (здесь и далее время местное). Из Тюмени со 2 августа отправление в 06:49, прибытие в Екатеринбург в 11:59. Предусмотрены остановки на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.

При этом перевозчик – АО «Федеральная пассажирская компания», дочернее общество ОАО «РЖД» – предоставляет скидки в размере от 20% до 40% к основному тарифу на проезд в этих комфортабельных электропоездах. Акция действует только для индивидуальных пассажиров и не распространяется на организованные группы.

Скидка 20% предоставляется на все места, кроме откидных. Билеты со скидкой 40% можно приобрести на откидные места 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 в вагонах №№ 1 и 5, а также места 118, 120, 122, 124 в вагонах №№ 2, 3, 4.

Специальное тарифное предложение в «Ласточках» сообщением Тюмень – Екатеринбург действует одновременно с графиком гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании, согласно которому в поездах АО «ФПК» в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом.

Приобрести билеты на «Ласточки» №№ 814/811 можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», продажи открываются за 45 дней до начала поездки.

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Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех поездах при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Очистка поступающего в электропоезда «Ласточка» воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

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