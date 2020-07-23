23 Июль 2020 2020-07-23T10:40:49+03:00

На нужды пострадавших жителей Нижних Серег выделили шесть миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день компенсации ждут больше 300 человек

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Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда областного правительства средств для единовременных выплат на первоочередные нужды пострадавшим жителям Нижних Серег. Напомним, вечером 20 июля в городе произошел сильный потоп. Сотни добровольцев, спасателей, коммунальщиков и энергетиков устраняют последствия до сих пор.

На оказание помощи пострадавшим жителям из резервного фонда регионального Правительства выделено шесть миллионов рублей. Курировать выплаты будет областное министерство общественной безопасности.

- Компенсации по потере или порче имущества начнут выдавать уже после того, как завершится оценка ущерба для каждого, кто пострадал в результате бедствия, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Для этого создана и работает специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты местной администрации, областного Минстроя и Управления капремонта.

Как только комиссия завершит обследование всех пострадавших домов, в течение 10 дней будут произведены все необходимые выплаты. На сегодняшний день компенсации ждут больше 300 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU