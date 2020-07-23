Жители Екатеринбурга пожертвовали пострадавшим от потопа жителям Нижних Серег тонну одежды и продукты

Продукты, воду, одежду, предметы гигиены передадут пострадавшим представители Православной службы милосердия. Фото: Екатеринбургская епархия

В Нижних Сергах, пострадавших от потопа, сегодня волонтеры начнут выдавать помощь жителям домов, оказавшихся в зоне подтопления. Одежду и продукты для попавших в беду людей собрали жители Екатеринбурга через Православную службу милосердия.

- Акция длится уже два дня. За это время неравнодушные граждане Екатеринбурга пожертвовали достаточно большое количество продуктов питания, питьевой воды и одежды. Также люди приносили средства гигиены и бытовую химию, - рассказывает Евгений Шатских, руководитель по работе с просителями Православной службы милосердия. - Собрано около тонны одежды и сформировано 100 продуктовых наборов по 100 наименований в каждом.

В понедельник в Нижних Сергах за день выпало 120% месячной нормы осадков. Из-за этого городские речки вышли из своих берегов. Серьезно из людей никто не пострадал, но стихия разрушила три жилых дома и четыре моста. Кроме того вода повредила газопровод на улице Жукова и перевернула несколько машин. Город был объявлен зоной ЧС. В среду ее посещал министр МЧС России Евгений Зиничев. Пострадавшим государство окажет помощь, чтобы можно было возместить ущерб.