В Нижних Сергах после потопа без электричества остаются четыре дома

23 Июль 2020 2020-07-23T09:59:44+03:00

Работы по восстановлению продолжаются до сих пор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по восстановлению продолжаются до сих пор

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В Нижних Сергах вечером 20 июля произошел сильнейший потоп. Его последствия ликвидируют до сих пор. В работе участвуют сотни спасателей, коммунальщиков, силовиков и энергетиков. Как рассказал «Комсомолке» министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на утро 23 июля без электричества остаются четыре частных дома. Уже днем их обещают подключить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792125" frameborder="0"></iframe> В Нижних Сергах продолжаются работы по ликвидации последствий потопа.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Сейчас на улице Жукова устанавливается новая трансформаторная подстанция, которую привезли. После установки улица будет переведена с электрообеспечения кибергенератора на постоянную систему. Также к концу дня планируем перевести все дома. Система водоснабжения в настоящее время работает в штатном режиме. По системе канализации: запустили канализационно-насосную станцию. Мы планируем до выходных заменить насосы еще на двух станциях, и после этого начнем поэтапно подавать горячую воду, - рассказал министр.

По его словам, поврежденный газопровод сейчас уже восстановлен, проведена опрессовка. Газ сейчас есть почти у всех жителей. А тот газопровод, который был полностью снесен водой на улице Жукова, будет заново построен уже к осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU